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NASA оценило вероятность столкновения астероида Бенну с Землей

Виктория Ивашечкина
03:29 14.08.2021
Изначально ученые оценили шанс столкновения в 1 к 2700 в 2200 году.
NASA оценило вероятность столкновения астероида Бенну с Землей
© Фото: pixabay
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Эксперты NASA рассказали, что вероятность столкновения астероида Бенну с Землей в течение ближайших 200 лет увеличилась. При этом спустя два дня эти данные скорректировали.

Поначалу ученые оценили шанс столкновения в 1 к 2700 в 2200 году. Затем они склоняются к 1 к 1750 в 2300 году.

«Мы не должны слишком сильно об этом беспокоиться», - подчеркнул ученый Дэвид Фарноккиа, работающий с Лабораторией реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, передает Associated Press

Эксперты напомнили, что гравитация Земли может повлиять на орбиту Бенну и вызвать столкновение с планетой в ближайшие 200 лет. Однако теперь ученые заявили о небольшой вероятности влияния гравитации на его траекторию.

Ранее ученые определили «родину» астероида, убившего динозавров. По словам экспертов, метеорит прилетел из внешнего края главного пояса астероидов.

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