Пентагон сообщил о начале переброски дополнительных войск США в Кабул
Ранее сообщалось, что Штаты планируют временно разместить три тысячи военных в аэропорту столицы Афганистана.
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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство перебросило основную часть дополнительного контингента в Афганистан к концу недели.
Сообщалось, что США планирует временно разместить три тысячи военных в аэропорту столицы Афганистана для обеспечения безопасности вывоза из страны американского гражданского персонала, передает РИА Новости.
Ранее в МИД РФ сообщили о том, что Москва не считает, что продвижение запрещенного в России движения талибов* в Афганистане означает конец мирных переговоров.
Так, во внешнеполитическом ведомстве не считают, что захват Кандагара открывает дорогу на Кабул, захватить который талибы* пока не в состоянии.
*Талибы - представители движения «Талибан», организации, запрещенной в РФ.