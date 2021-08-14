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Пентагон сообщил о начале переброски дополнительных войск США в Кабул

Виктория Ивашечкина
02:50 14.08.2021
Ранее сообщалось, что Штаты планируют временно разместить три тысячи военных в аэропорту столицы Афганистана.
Пентагон сообщил о начале переброски дополнительных войск США в Кабул
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство перебросило основную часть дополнительного контингента в Афганистан к концу недели.

Сообщалось, что США планирует временно разместить три тысячи военных в аэропорту столицы Афганистана для обеспечения безопасности вывоза из страны американского гражданского персонала, передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили о том, что Москва не считает, что продвижение запрещенного в России движения талибов* в Афганистане означает конец мирных переговоров.

Так, во внешнеполитическом ведомстве не считают, что захват Кандагара открывает дорогу на Кабул, захватить который талибы* пока не в состоянии.

*Талибы - представители движения «Талибан», организации, запрещенной в РФ.

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