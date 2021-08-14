Пентагон сообщил о начале переброски дополнительных войск США в Кабул

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что военное ведомство перебросило основную часть дополнительного контингента в Афганистан к концу недели.



Сообщалось, что США планирует временно разместить три тысячи военных в аэропорту столицы Афганистана для обеспечения безопасности вывоза из страны американского гражданского персонала, передает РИА Новости.

Ранее в МИД РФ сообщили о том, что Москва не считает, что продвижение запрещенного в России движения талибов* в Афганистане означает конец мирных переговоров.

Так, во внешнеполитическом ведомстве не считают, что захват Кандагара открывает дорогу на Кабул, захватить который талибы* пока не в состоянии.

*Талибы - представители движения «Талибан», организации, запрещенной в РФ.