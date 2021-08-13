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В МИД РФ оценили перспективы мирных переговоров на фоне продвижения талибов*

Ян Брацкий
10:29 13.08.2021
Ранее представители запрещенного в России движения заявили о взятии под свой контроль Кандагара и Лашкаргаха.
В МИД РФ оценили перспективы мирных переговоров на фоне продвижения талибов*
© Фото: Stringer, XinHua
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Москва не считает, что продвижение запрещенного в России движения талибов* в Афганистане означает конец мирных переговоров. С таким заявлением выступили в МИД России. Ранее представители движения сообщили о взятии под свой контроль Кандагара.

Таким образом, к утру пятницы, Талибан* обосновался еще в пяти провинциях Афганистана. Об этом сообщило на своей странице в Twitter иранское агентство Fars. Речь идет о провинциях Герат, Бадгис, Гор, Гильменд и Кандагар. 

Со слов талибов*, некоторые афганские военные сдались в плен вместе с оружием и боеприпасами. Аналогичная ситуация сложилась в столице афганской провинции Гильменд - городе Лашкаргахе. В настоящее время там действует 48-часовое перемирие для эвакуации из города армии и местных чиновников.

В российском внешнеполитическом ведомстве не считают, что захват Кандагара открывает дорогу на Кабул, захватить который талибы* пока не в состоянии.

*Талибы - представители движения «Талибан», организации, запрещенной в РФ.

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