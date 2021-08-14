ЦСКА обыграл «Ростов» в матче РПЛ

Футбольный клуб ЦСКА обыграл «Ростов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу московских гостей.

Со стороны ЦСКА в матче отличились Федор Чалов, Яка Бийол и Константин Марадишвили. Хозяева площадки смогли ответить одним голом в исполнении Данилы Глебова.

Таким образом, ЦСКА набрал шесть очков и теперь располагается на девятом месте в турнирной таблице. «Ростов» с одним баллом занимает 14-е место.

Ранее стали известны результаты встречи «Спартака» и «Урала» в четвертом туре РПЛ. Московский клуб одержал победу, гол забил Роман Зобнин на 27-й минуте.