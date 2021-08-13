ФАС начала проверки крупнейших торговых сетей из-за сообщений о росте цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит антикартельные проверки крупнейших торговых сетей по факту обращений граждан о росте цен. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС России проводит внеплановые выездные проверки в отношении Х5 Group (торговые сети “Пятерочка”, “Перекресток”, “Карусель”), ООО «Лента” и АО “Тандер” (торговая сеть “Магнит”) на предмет антиконкурентного сговора, последствием которого может являться рост и поддержание цен», - говорится в сообщении ФАС.

Уточняется, что в рамках проверки ведомство произведет оценку ценообразования, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен.

Как пояснили в ФАС, в случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Отмечается, что оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 4 триллиона рублей. Исходя из этого, штраф для сетей может составить более 600 миллиардов рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты и эффективно амортизирует давление на рынок продовольствия целого ряда факторов, провоцирующих рост цен. В пресс-службе правительства в свою очередь сообщили, что в стране по поручению президента будет вестись постоянный мониторинг стоимости продовольственных товаров и услуг. Отмечается, что следить за ценами будут сразу несколько ведомств: Министерство экономического развития, Росстат и Федеральная антимонопольная служба.