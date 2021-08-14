NASA опровергло причастность астронавтов из США к появлению дыры в «Союзе»

Представитель NASA рассказал, что не считает правдивой появившуюся в СМИ версию о якобы причастности астронавта к появлению отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» на МКС в 2018 году.

«Я считаю, точнее мы верим, что поведение астронавтов - профессиональное, и мы не находим эти обвинения достойными доверия», - заявили в NASA.

Накануне СМИ сообщили, что американские астронавты отказались пройти проверку на полиграфе по ситуации с появлением отверстия в отсеке «Союза МС-09».

Ранее летчик-космонавт РФ, Герой России Михаил Корниенко заявил, что в появлении отверстия в обшивке корпуса Международной космической станции (МКС) нет никакой мистики, оно было кем-то просверлено.

По мнению эксперта, его диаметр - всего два миллиметра, и это не привело бы ни к каким критическим последствиям.