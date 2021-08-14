Число погибших при наводнении в Турции выросло до 55

При наводнении в Турции погибли уже 55 человек. Такие данные приводит управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны.

«В результате стихийного бедствия 46 наших граждан погибли в Кастамону, восемь - в Синопе и один - в Бартыне», - сказано в сообщении.

Уточняется, что девять человек продолжают лечение в больницах.

Всего от наводнения пострадали 284 жителя Турции. Поисково-спасательные работы в районе стихийного бедствия продолжаются. Эвакуированы более 1700 человек. В городе Бозкурт из-за селевых потоков обрушились несколько многоэтажных зданий. Без электричества остаются порядка 300 населенных пунктов.