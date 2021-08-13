Число погибших при наводнении в Турции увеличилось до 38

Число погибших в результате сильнейших наводнений на севере Турции возросло до 38 человек. Об этом сообщил глава Минздрава республики Фахреттин Коджа.

«При селях и наводнении в Кастамону погибли 32 человека, в Синопе – шесть», – написал он в своем Twitter.

Коджа уточнил, что всего в результате разгула стихии пострадали 284 человека.

11 августа сильные ливни в Турции привели к наводнениям и сходам селей в некоторых северо-восточных провинциях республики. Было эвакуировано более 1,7 тысячи человек. Около 300 населенных пунктов остались без электричества.