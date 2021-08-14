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Шойгу присвоил очередные воинские звания и вручил награды спортсменам-олимпийцам ЦСКА

Ян Брацкий
13:53 14.08.2021
Министр поблагодарил спортсменов за добросовестное служение делу, за значительный вклад в укрепление престижа Армии России и страны в целом.
Шойгу присвоил очередные воинские звания и вручил награды спортсменам-олимпийцам ЦСКА
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу присвоил очередные воинские звания досрочно и вручил ведомственные награды 40 спортсменам, представлявшим ЦСКА на XXXII летних Олимпийских играх в Токио.

«Триумфальное выступление армейцев - закономерный итог многих лет упорного труда и самоотречения. Это огромная заслуга наставников, тренеров и врачей - всех, кто, вел команду к блестящему результату», - заявил Шойгу, вручая награды.

Министр поблагодарил спортсменов за добросовестное служение делу, за значительный вклад в укрепление престижа Армии России и страны в целом. Очередные воинские звания досрочно получили капитан Софья Великая (победительница командного турнира саблисток, серебряный призер личного турнира), старший лейтенант Тимур Сафин (серебряный призер командного турнира рапиристов), лейтенант Муса Евлоев (победитель турнира в греко-римской борьбе в весовой категории до 97 кг), лейтенант Аделина Загидуллина (победительница командного турнира рапиристок), лейтенант Юлия Каримова (обладательница двух бронзовых наград в командном и личном турнире в стрельбе), лейтенант Юлия Зыкова (серебряный призер в личном зачете в стрельбе), лейтенант Сергей Емелин (бронзовый призер турнира в греко-римской борьбе в весовой категории до 60 кг), сержант Ольга Никитина (победительница командного турнира саблисток).

Медалью «За вклад в развитие международного военного сотрудничества» награждены капитан Инна Дериглазова (победительница командного турнира рапиристок, серебряный призер личного турнира) и Елена Веснина (серебряный призер в миксте теннисного турнира).

Медалями «За укрепление боевого содружества» награждены Ангелина Мельникова (победительница командного многоборья по спортивной гимнастике, бронзовый призер в личном многоборье и в вольном упражнении), Анна Пракатень (серебряный призер в одиночке в академической гребле), Василиса Степанова (серебряный призер в распашной двойке без рулевого, академическая гребля), прапорщик Александр Бондарь (бронзовый призер в синхронных прыжках с вышки), Анастасия Галашина (серебряный призер в стрельбе из пневматической винтовки 10 м), Артем Черноусов (серебряный призер в стрельбе из пневматического пистолета 10 м в миксте), Светлана Гомбоева (серебряный призер в стрельбе из лука в командном первенстве), Михаил Артамонов (бронзовый призер в тхэквондо в весовой категории до 58 кг), Татьяна Минина (серебряный призер в тхэквондо в весовой категории до 57 кг), Антон и Кирилл Бородачевы (серебряные призеры в командном первенстве рапиристов), Андрей Замковой (бронзовый призер боксерского турнира в весовой категории до 69 кг), Сергей Семенов (бронзовый призер турнира по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 кг), Ангелина Шкатова (серебряный призер группового многоборья в художественной гимнастике). Остальные военные спортсмены были награждены ведомственными медалями.

Награждая спортсменов, министр отметил, что в составе сборной Олимпийского комитета России в Японии выступили 22 представителя армейского Клуба - победители летних Всемирных военных игр, которые прошли в октябре 2019 года в китайском Ухане. Общая численность армейцев составила более 33 % от всех спортсменов Олимпийской команды России в видах спорта, культивируемых в армейском Клубе.

На Олимпиаде-2020 российские спортсмены завоевали 71 награду. Большую часть медалей в общей копилку сборной принесли спортсмены Центрального спортивного клуба Армии - 45. Из них 11 золотых, 19 серебряных и 15 бронзовых.

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