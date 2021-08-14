Россиянин отсудил у автосалона полмиллиона рублей за «пустую услугу»

Житель Свердловской области смог отсудить у автосалона почти полмиллиона рублей за навязанную, ненужную услугу. По словам адвоката Сергея Барсукова, который помог мужчине выиграть дело, среди подписанных документов, помимо кредитного договора оказалась некая услуга «Автоуверенность». Юрист уточнил, что данная опция обошлась покупателю в 160 тысяч рублей.

«Она фактически оказалась пустой и ненужной для потребителя», – приводит портал KU66 слова Барсукова.

Изначально автосалон не отреагировал на претензии клиента и после этого он решил обратиться в суд, уточнил юрист. В итоге в его пользу взыскали почти полмиллиона рублей.

Адвокат напомнил, что навязывание «дополнительных» услуг тем, кто покупает автомобиль в кредит, – не редкость. Он призвал внимательно изучать документы и избегать неизвестных предложений от автосалона.

Ранее юрист Егор Редин рассказал о способах обмана в автосалонах. Он предупредил, что участники рынка продажи автомобилей обладают целым арсеналом схем, которые помогают продавцам проводить махинации с ценами. Так, в рекламе или при общении по телефону продавцы могут указывать заниженную стоимость автомобиля, в салоне покупателя ожидает совсем другая цена.