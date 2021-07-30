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Нечестная сделка: юрист рассказал о способах обмана в автосалонах

Анна Касаткина
02:33 30.07.2021
Многие приемы продавцов нарушают законодательство, отметил эксперт.
Нечестная сделка: юрист рассказал о способах обмана в автосалонах
© Фото: pixabay
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Участники рынка продажи автомобилей обладают целым арсеналом схем, которые помогают продавцам проводить махинации с ценами. Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании, юрист Егор Редин.

В рекламе или при общении по телефону продавцы могут указывать заниженную стоимость автомобиля, в салоне покупателя ожидает совсем другая цена.

«Нередки ситуации, когда еще до показа автомобиля или заключения договора-купли продажи продавец настаивает на заключении предварительного договора с передачей первоначального взноса или вообще хочет забрать большую часть суммы под расписку без конкретных условий», — рассказал Редин агентству «Прайм».

Он подчеркнул, что такие ситуации дезинформируют потенциальных покупателей, а значит, нарушают закон о защите прав потребителей.

Кроме того, в салоне клиенту могут навязать сопутствующие товары, работы и услуги, например, более дорогую комплектацию или установку дополнительного оборудования. По закону покупка одного товара не должна быть связана с обязательством покупки другого товара или услуги, отметил юрист.

Редин посоветовал покупателям быть внимательнее при оформлении документов — в сделке договора по автокредиту могут указать не ту процентную ставку, которую называли изначально.

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