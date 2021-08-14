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Очевидцы публикуют предполагаемые кадры падения Бе-200 в Турции

Олеся Степакова
15:47 14.08.2021
Отмечается, что к месту предполагаемой катастрофы была направлена поисково-спасательная группа.
© Видео: Conflict, Twitter © Фото: Profesorfacia, Twitter
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В турецком городе Кахраманмараш сегодня потерпел крушение пожарный самолет Бе-200. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на управление лесного хозяйства. Позже очевидцы опубликовали в Сети предполагаемые кадры столкновения самолета с горой. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.

По предварительным данным СМИ, на борту воздушного судна находилось восемь человек. Уточняется, что к месту катастрофы была направлена ​​поисково-спасательная группа. О судьбе находившихся пока на борту не сообщается.

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