Очевидцы публикуют предполагаемые кадры падения Бе-200 в Турции

В турецком городе Кахраманмараш сегодня потерпел крушение пожарный самолет Бе-200. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на управление лесного хозяйства. Позже очевидцы опубликовали в Сети предполагаемые кадры столкновения самолета с горой. Что стало причиной крушения, пока неизвестно.

По предварительным данным СМИ, на борту воздушного судна находилось восемь человек. Уточняется, что к месту катастрофы была направлена ​​поисково-спасательная группа. О судьбе находившихся пока на борту не сообщается.