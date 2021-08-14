В ВКС РФ выросло число летчиков-снайперов по итогам операции в Сирии

В Воздушно-космических силах (ВКС) РФ выросло число летчиков-снайперов по итогам антитеррористической операции в Сирии. Об этом в субботу сообщил замглавнокомандующего ВКС РФ по военно-политической работе генерал-майор Александр Максимцев.

«С учетом выполнения задач в Сирийской Арабской Республике количество в войсках высокоподготовленных летчиков-снайперов увеличилось. Это связано как с повышением пилотами своей квалификации, так и напрямую с полученным боевым опытом. Фактически весь летный состав ВВС принял участие в специальной операции в Сирии», – рассказал генерал.

Максимцев добавил, что сегодня основная задача ВКС в области подготовки – обеспечить летным экипажам овладение своим летательным аппаратом, будь то истребитель, вертолет или бомбардировщик, в максимально полном объеме.

«Мы ежегодно планируем и ставим задачи летчикам по повышению классности. В идеале нам бы хотелось довести весь летный состав до уровня летчиков 1-го класса», – уточнил генерал.

По словам Максимцева, для каждого типа авиации есть программа совершенствования, к которой приступают летчики уже не ниже 2-го класса, имеющие существенный опыт службы. По этой программе летчики истребители, например, изучают фигуры высшего пилотажа и высокоманевренного воздушного боя, подчеркнул генерал.

Летчик-снайпер – это высшая квалификация летного состава в ВКС России. После нее идут летчики 1-го класса, 2-го класса и так далее.

Ранее на российской авиабазе Хмеймим в Сирии отметили День военно-воздушных сил РФ. Сегодня российские пилоты оказывают самую значимую помощь правительственным силам в борьбе с терроризмом.