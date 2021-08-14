Путин пообщался по телефону с многодетной семьей, которую он пригласил в Сочи

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с многодетной семьей Гавриленко из Надыма, которая по приглашению главы государства побывала в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин спросил о впечатлениях семьи Гавриленко от отпуска в Сочи», - рассказали в Кремле.

В пресс-службе также сообщили, что в Сочи для семьи была подготовлена экскурсионно-развлекательная программа: они посетили автодром, парк Ривьера, дельфинарий. Помимо этого, Гавриленко побывали на морской прогулке, на Красной поляне, в Роза Хуторе, в имеретинском кластере, где проводились зимние Олимпийские игры.

Российский лидер пожелал семье из Надыма успешного и благополучного продолжения отпуска. В настоящий момент Гавриленко отдыхают в одном из городов на Кубани.

В начале лета во время онлайн-встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», Владимир Путин познакомился с семьей Гавриленко из Надыма, у которых восемь детей. Они рассказали главе государства о своих планах отправиться на автомобиле в Краснодарский край. Преодолеть в таком случае им пришлось бы пять тысяч километров. Президент, услышав это, сразу предложил «сесть всей семьей на самолет, спокойно прилететь в Сочи», и пообещал, что им организуют качественный отдых.