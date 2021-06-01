Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью из Надыма на отдых в Сочи. Предложение глава государства озвучил во время онлайн-встречи с семьями, награжденным орденом «Родительская слава».

В ходе разговора родители рассказали, что планируют отправиться на отдых в Геленджик всей семьей на автомобиле. Президент на это отметил, что ехать пять тысяч километров - далеко.

«Сядете всей семьей на самолет, спокойненько прилетите в Сочи, скажем, а здесь мы вам организуем хороший отдых и машинку дадим, чтобы вы могли покататься, посмотреть олимпийские объекты», - предложил Путин.

Он добавил, что сам находится в Сочи и «здесь прекрасно». По словам президента, семья за один раз может побывать и в Геленджике, и в Сочи, потому что все находится рядом.

На встрече Путин также призвал региональные власти расширить меры поддержки семей, прежде всего многодетных.