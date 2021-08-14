Шестеро пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром госпитализированы

Шестеро пассажиров, пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром, госпитализированы в ближайшую больницу. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Всего в автобусе находились 47 человек. Изначально медпомощь понадобилась 16 из них.

ДТП произошло в начале четвертого утра на 97-ом километре федеральной автотрассы М-8 в Александровском районе. По предварительной информации, которую озвучили в МВД, водитель автобуса допустил столкновение с грузовиком, который ехал впереди в попутном направлении.

По факту ДТП проводится проверка. Сейчас на месте аварии движение полностью восстановлено. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.