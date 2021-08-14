В стране и мире Двадцать два человека пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром Ян Брацкий По предварительной информации, водитель автобуса следовал из Ярославля в сторону Москвы и «догнал» грузовик. © Фото: 33.мвд.рф Читайте нас на: Двадцать два человека пострадали в результате ДТП с пассажирским автобусом во Владимирской области. Инцидент произошел в четвертом часу утра на 97-ом километре федеральной трассы М-8. © 33.мвд.рф По предварительной информации, водитель автобуса следовал с пассажирами из Ярославля в сторону Москвы и допустил столкновение с грузовиком MAN, который следовал в попутном направлении, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области. © 33.мвд.рф По данным к этому часу, 16 пассажиров автобуса доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Погибших нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика