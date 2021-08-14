Двадцать два человека пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром
По предварительной информации, водитель автобуса следовал из Ярославля в сторону Москвы и «догнал» грузовик.
© Фото: 33.мвд.рф
|
Двадцать два человека пострадали в ДТП с автобусом под Владимиром
По предварительной информации, водитель автобуса следовал из Ярославля в сторону Москвы и «догнал» грузовик.
© Фото: 33.мвд.рф
|
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