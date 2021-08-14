В шести районах Краснодарского края ввели режим ЧС из-за непогоды

Администрация Краснодарского края ввела режим ЧС в шести регионах из-за сильных ливней и вызванными ими подтоплениями.

Об этом заявил губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению и ликвидации последствий стихии. В настоящее время режим ЧС действует в Анапе, Новороссийске, Темрюкском и Славянском районах.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия непогоды. Есть угроза выхода рек из берегов», - отметил губернатор региона в сообщении, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края.

По словам Кондратьева, нужно организовать непрерывный мониторинг за уровнем воды, выставить посты наблюдения и при малейшей угрозе проводить эвакуацию жителей.

«По прогнозам, в ближайшие часы погода ухудшится. Главы районов, необходимо задействовать все силы и средства, продолжить оповещение», - также говорится в сообщении.

Сильные ливни длились всю ночь с 12 на 13 августа и продолжаются по настоящее время.

Ранее сообщалось, что в Анапе ввели режим ЧС из-за предстоящих залповых ливней.

За минувшую ночь в городе выпала трехмесячная норма осадков, на курорте ввели режим повышенной готовности.