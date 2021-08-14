СМИ: дипломаты США в Кабуле получили указание уничтожить секретные документы

Сотрудники американского посольства в Кабуле получили указание уничтожить секретную и служебную документацию и готовиться к срочной эвакуации. Американские военные считают такой сценарий неизбежным и прорабатывают несколько возможных сценариев операции, пишет издание Politico.

«Избавиться необходимо от предметов с логотипом посольства или ведомств США, изображением американского флага или же предметов, которые могут быть использованы не должным образом в пропагандистских целях», - говорится в служебной записке для сотрудников американской дипмиссии в Кабуле.

Эти предметы предлагается сжигать или утилизировать с помощью специальных устройств для измельчения и прессования отходов. По данным Национального общественного радио США, первостепенной эвакуации подлежат те, кто не имеет большого опыта консульской работы. Среди сотрудников миссии также много афганских граждан. Их судьба пока остается неясной.

Безопасность при эвакуации дипломатов будет обеспечивать спецназ армии США. В ближайшее время в Афганистан перебросят трехтысячный вооруженный контингент. Ситуация в Афганистане резко обострилась 14 апреля после того, как президент США Джо Байден заявил о выводе войск из этой страны. На фоне подобных заявлений представители запрещенного в России движения «Талибан»* нарастили активность и сегодня, по разным данным, контролируют от 60 до 85 процентов территории исламской республики страны.

*Талибы - представители движения «Талибан», организации, запрещенной в РФ.