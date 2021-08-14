Автоэксперт оценил инициативу по изменению теоретической части экзамена в ГИБДД

Изменения в экзаменационных билетах на теоретическом испытании в ГИБДД давно назрели. Так считает автоэксперт Владимир Сажин. Он положительно оценил инициативу МВД по изменению подходов к подготовке будущих водителей.

«Для начала, из экзаменационных билетов нужно убрать вопросы, которые противоречат безопасному вождению. Вопросы по медицине бесполезные и перегружают билеты. У нас врача готовят шесть лет, а курс первой помощи в школьной программе всего 20 часов. Мы даже не научим кандидата в водители диагностировать болезнь или состояние пострадавшего», - уверен Сажин.

По мнению автоэксперта, подход к подготовке кандидатов в водители надо менять принципиально. Сейчас, чтобы сесть за руль, достаточно вызубрить билеты. Но для безопасного вождения этого недостаточно.

«Не вспомните вы картинку и свой ответ, когда находитесь за рулем. Надо пересматривать сам подход к обучению вождению. Если в автошколах будут предоставлять положенную программу, то и результат будет намного лучше. Мы ездим не по картинкам, а по дорогам», - напомнил эксперт.

Ранее в МВД РФ подчеркнули, что данная реформа входит в комплекс задач по снижению аварийности по вине водителей, стаж управления которых не превышает двух лет, а также совершенствованию системы допуска водителей к управлению транспортными средствами в целом.