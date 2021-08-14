В США задержали проникшего на военную базу мужчину

Мужчина, проникший на территорию американской военной базы, расположенной в районе Вашингтона, был задержан.

«Подозреваемый задержан и будет передан полиции Вашингтона», - говорится в сообщении Объединенной базы Анакостиа-Боллинг в Facebook.

После информации о проникновении неизвестного на базу личному составу рекомендовали бежать или забаррикадироваться в случае встречи с подозреваемым.

На данный момент угроза «присутствия вооруженного лица» уже снята.

Ранее сообщалось, что военную базу в США заблокировали из-за вооруженного мужчины. Он описывался как темнокожий человек среднего роста, одетый в зеленые брюки, с сумкой в руках.

Позже командование базы предупредило, что на территории объекта может находиться другой вооруженный человек, который, возможно, ранен.