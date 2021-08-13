Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Военную базу в США заблокировали из-за вооруженного мужчины

Иван Линдеманн
21:00 13.08.2021
Позже командование базы предупредило, что на территории объекта может находиться другой вооруженный человек, который, возможно, ранен.
Военную базу в США заблокировали из-за вооруженного мужчины
© Фото: U.S Department of Defense, Globallookpress
Читайте нас на:

На американской военной базе «Анакостиа-Боллин» заметили вооруженного мужчину. Командование базы предупредило личный состав о необходимости соблюдать правила безопасности.

«Если вы с ним столкнулись и у вас есть безопасный маршрут движения, то бегите. Если нет – прячьтесь», - говорится на аккаунте объекта в Facebok.

На данный момент военная база блокирована. Охрана занята поисками упомянутого мужчины. Он описывается, как темнокожий человек среднего роста, одетый в зеленые брюки, с сумкой в руках.

Позже командование базы предупредило, что на территории объекта может находиться другой вооруженный человек, который, возможно, ранен. На данный момент оба подозреваемых остались необнаруженными.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:07 В стране и мире
Видео
В Керчи начали эвакуировать жителей из зон подтопления
17:43 В стране и мире
В МЧС объяснили, как будут работать «карты спасения»
15:29 В стране и мире
Видео
Взрывотехник назвал самую вероятную версию трагедии с автобусом в Воронеже
13:53 Спорт
Глава Минспорта РФ назвал единичным случаем положительную допинг-пробу триатлониста Полянского
10:02 В стране и мире
В Москве отменили требование о переводе не менее 30% сотрудников на «удаленку»
Популярное
Видео
Певицу МакSим выписывают из больницы
Отец Бритни Спирс решил отказаться от опеки над дочерью
«Безумие заразно»: адвокат прокомментировал запрет Киркорову въезжать на Украину
Видео
Шойгу прокомментировал свою фотографию из Афганистана тридцатилетней давности
Видео
Сибирский «форсаж»: в Иркутской области отец и сын обворовывали фуры на полном ходу
Украинский климатолог предупредила о наступлении «ада» на Земле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.