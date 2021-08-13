Военную базу в США заблокировали из-за вооруженного мужчины

На американской военной базе «Анакостиа-Боллин» заметили вооруженного мужчину. Командование базы предупредило личный состав о необходимости соблюдать правила безопасности.

«Если вы с ним столкнулись и у вас есть безопасный маршрут движения, то бегите. Если нет – прячьтесь», - говорится на аккаунте объекта в Facebok.

На данный момент военная база блокирована. Охрана занята поисками упомянутого мужчины. Он описывается, как темнокожий человек среднего роста, одетый в зеленые брюки, с сумкой в руках.

Позже командование базы предупредило, что на территории объекта может находиться другой вооруженный человек, который, возможно, ранен. На данный момент оба подозреваемых остались необнаруженными.