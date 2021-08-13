Ученый рассказал о «новом» климате в России

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что за последние десятилетия климат в РФ сильно изменился.

По его словам, характерные для каждого региона климатические показатели - средняя температура, количество осадков и их интенсивность со временем меняются, передает Sputnik.

По словам метеоролога, условно принимаемые за норму величины высчитываются на основе наблюдений за 30 лет и иногда обновляются.

«До сегодняшнего момента мы пользовались «старым» климатом, то есть жили по данным с 1961 по 1991 год, а в этом году начнем использовать «новый» климат«, - отметил Леус.

По его словам, Росгидромет новые характеристики пока не утвердил и не опубликовал.

По мнению метеоролога, об изменениях климата каждый может судить по своему региону. К примеру, в Москве В Москве примером таких изменений служит погода в августе.

Так, климатической нормой для столичного августа считается 10 дождливых дней и 77 миллиметров осадков при средней температуре 16,4 градуса. При этом фактическая ситуация изменилась. По словам Леуса, дождей стало чуть больше, а средняя температура теперь составляет 17,6 градуса - рост более чем на градус.

Ранее ученые Кембриджского университета совместно с Метеорологическим бюро Великобритании выяснили, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, в значительной степени повлияет на последствия извержения вулканов.

В частности, охлаждающий эффект извержений малых и средних размеров может сократиться на 75%.