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Блинкен назначил спецпосланника США по «Северному потоку - 2»

Анна Назайкина
23:44 10.08.2021
Ранее в СМИ сообщалось, что Белый дом искал человека, который возглавил бы переговоры о прекращении строительства трубопровода.
Блинкен назначил спецпосланника США по «Северному потоку - 2»
© Фото: Jens Büttner, dpa, Globallookpress
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Государственный секретарь США Энтони Блинкен назначил Амоса Хохштейна старшим советником по энергетической безопасности. Об этом стало известно из заявления главы американского Госдепа.

«Его непосредственной задачей будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет трубопровод "Северный поток — 2”», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американские власти ищут человека на должность, предполагающую введение переговоров о прекращении проекта. Кандидатом на этот пост был именно Хохштейна, который выступал категорически против строительства трубопровода, однако тогда он отказался от этой работы.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллардов кубометров в год 2 468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.

Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако Штаты выступали против строительства данного трубопровода, который был завершен более чем на 95%, и ввели санкции. Завершение строительства пришлось отложить. Однако впоследствии американский лидер Джо Байден признал, что линия санкций против «Северного потока - 2» в данный момент является контрпродуктивной, так как проект близится к завершению.

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