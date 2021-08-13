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Эксперт оценил вероятность новой военной операции против талибов* в Афганистане

Ян Брацкий
07:35 13.08.2021
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность эскалацией ситуации в Афганистане.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: voice of america, globallokpress
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Ни одна армия мира не захочет воевать с представителями запрещенного в России Талибана* и  по своей воле не отправится сейчас в Афганистан. В этом уверен политолог, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Давайте так, крупнейшая в мире военная группировка НАТО воевала с ними 20 лет. Использовала все виды оружия, специально разрабатывала оружие под борьбу с ними в контрпартизанских действиях. И что? Они к моменту выхода американских войск из Афганистана контролировали 70 процентов территории страны в той или иной степени», - сказал Багдасаров.

Поэтому уход американских войск из страны больше напоминает побег. Силы НАТО были вынуждены уйти на фоне активности талибов*, отметил эксперт.

«Они потратили более триллиона долларов, оставили там много своих солдат убитыми. Немцы там очень расстроены. Это был один из центров, где находились войска ФРГ. Кто там будет воевать? Это бессмысленная война», - уверен политолог.

Накануне появилась информация о том, что под контроль талибов* перешел второй по численности населения город в Афганистане Кандагар. По заявлению представителей движения, некоторые афганские военные сдались в плен вместе с оружием и боеприпасами.

Аналогичная ситуация складывается в столице афганской провинции Гильменд - городе Лашкаргахе. В настоящее время достигнуто соглашение о 48-часовом перемирии, пишет РИА Новости. Это необходимо для эвакуации из города армии и местных чиновников.

*Талибы - представители движения «Талибан», террористической организации, запрещенной в РФ.

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