Ан-124 Минобороны РФ доставит на Кубу более 80 тонн гуманитарного груза

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина самолеты военно-транспортной авиации (ВТА) доставят крупную партию гуманитарной помощи на Кубу.

Самолеты Ан-124 «Руслан» Минобороны России вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения. На Кубу доставят продовольствие, медицинское оборудование и изделия, а также лекарственные препараты. Всего более 80 тонн груза.

Ранее, 24 июля, двумя самолетами Ан-124 военно-транспортной авиации было доставлено 88 тонн продовольствия, индивидуальных средств защиты и более миллиона медицинских масок.