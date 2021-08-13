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Ан-124 Минобороны РФ доставит на Кубу более 80 тонн гуманитарного груза

Ян Брацкий
06:09 13.08.2021
На Кубу доставят свыше 80 тонн продовольствия, медицинского оборудования, а также лекарственных препаратов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Владимира Путина самолеты военно-транспортной авиации (ВТА) доставят крупную партию гуманитарной помощи на Кубу.

Самолеты Ан-124 «Руслан» Минобороны России вылетели с подмосковного аэродрома Чкаловский в пункт назначения. На Кубу доставят продовольствие, медицинское оборудование и изделия, а также лекарственные препараты. Всего более 80 тонн груза.

Ранее, 24 июля, двумя самолетами Ан-124 военно-транспортной авиации было доставлено 88 тонн продовольствия, индивидуальных средств защиты и более миллиона медицинских масок.

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