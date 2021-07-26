МИД Кубы сообщил о прибытии в страну российского самолета с гумпомощью
Самолет ВТА РФ доставил на Кубу груз, необходимый для борьбы с пандемией коронавируса.
© Фото: Минобороны РФ
Самолет российской военно-транспортной авиации с грузом гуманитарной помощи прибыл на Кубу. Об этом информирует кубинский МИД на своей странице в Twitter.
«В международный аэропорт "Хосе Марти" прибыл первый из двух российских самолетов с гуманитарной помощью для борьбы с пандемией COVID-19 на Кубе», - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.
Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина Министерство обороны РФ направило на Кубу два самолета Ан-124 «Руслан» с гуманитарной помощью. Воздушные судна вылетели в пункт назначения с подмосковного аэродрома Чкаловский.