МИД Кубы сообщил о прибытии в страну российского самолета с гумпомощью

Самолет российской военно-транспортной авиации с грузом гуманитарной помощи прибыл на Кубу. Об этом информирует кубинский МИД на своей странице в Twitter.

«В международный аэропорт "Хосе Марти" прибыл первый из двух российских самолетов с гуманитарной помощью для борьбы с пандемией COVID-19 на Кубе», - сказано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина Министерство обороны РФ направило на Кубу два самолета Ан-124 «Руслан» с гуманитарной помощью. Воздушные судна вылетели в пункт назначения с подмосковного аэродрома Чкаловский.