МЧС сообщило об эвакуации людей из шахты под Белгородом

Экстренные службы проводят эвакуацию людей из подземной шахты Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Отмечается, что это связано с возгоранием подземной самоходной машины внутри шахты. Первое сообщение о ЧП поступило на пульт дежурного в 04.30 в пятницу, 13 августа.

«Проводится эвакуация. Дальнейшая информация уточняется», - сказано в сообщении.

Весной этого года в республике Коми спасатели эвакуировали почти 400 работников шахт «Воркутинская» и «Заполярная». Тревога была поднята из-за поломки электроподстанции, в результате чего остановился один из вентиляторов.