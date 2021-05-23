В Коми эвакуируют шахты «Воркутинская» и «Заполярная»

В республике Коми идет массовая эвакуация шахт «Воркутинская» и «Заполярная». Тревогу подняли из-за поломки электроподстанции, в результате чего остановился один из вентиляторов. На поверхность предстоит вывести 190 шахтеров «Воркутинской» и 195 сотрудников «Заполярной».

«23 мая в 13:00 поступило сообщение о задымлении на поверхности территории шахты "Воркутинская". Вышла из строя электрическая подстанция в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания», - сообщает компания на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Необходимость эвакуации обеих шахт вызвана тем, что у них общая система вентиляции, пояснили в компании. К этой минуте процесс идет, люди поднимаются на поверхность, пострадавших в результате инцидента нет.