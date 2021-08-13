«Верный друг»: российские кинологи провели первую тренировку перед конкурсом в Алжире

Российская команда начала готовиться к Международному кинологическому конкурсу «Верный друг», который будет проходить с 22 по 30 августа 2021 года в Алжире.

В первый тренировочный день военные кинологи отрабатывали преодоление 300-метровой полосы препятствий. Тренировка состоялась рано утром.

«Во время тренировки кинологи со своими служебными собаками преодолели легкоатлетический барьер, глухой забор, участок переползания (под днищем БТР), Окоп, Бум (бревно) и Брод, имитирующий оборудованный шестиметровый участок перехода водного препятствия; также участники выполнили метание гранат на точность», - сообщили в Минобороны.

Впереди российскую команду ждет подготовка к этапу «Дог биатлон» (индивидуальная гонка). Как отмечается, каждой команде предоставляется возможность пройти все 5 этапов конкурса на площадках, которые были подготовлены алжирской стороной для проведения соревнований.

Ранее, 11 августа, состоялось совещание, посвященное обсуждению подготовки к Международному кинологическому конкурсу. Капитаны команд Алжира, Белоруссии, Вьетнама, России и Узбекистана ознакомились с расписанием тренировок, обсудили вопросы логистики, а также осмотрели трассу.