В Алжире прошло совещание по подготовке конкурса «Верный друг»

В Алжире, самой западной точке проведения АрМИ-2021, состоялось совещание, посвященное обсуждению подготовки к Международному кинологическому конкурсу «Верный друг».

Глава российской делегации генерал-майор Владимир Головачев поблагодарил организаторов конкурса за гостеприимство, а также за проделанную работу, которая позволяет комфортно провести Армейские международные игры. Это состязание впервые проходит на территории Алжира.

Капитаны команд Алжира, Белоруссии, Вьетнама, России и Узбекистана ознакомились с расписанием тренировок, обсудили вопросы логистики, а также произвели осмотр трассы «Дог биатлон».

Уже в четверг российская команда начнет первую тренировку к этапу «Полоса препятствий». Проведение соревнований запланировано на 22-30 августа.