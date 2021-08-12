В больнице в Северной Осетии построят новую систему подачи кислорода

Новая система подачи кислорода будет построена в больнице скорой помощи в Северной Осетии, где ранее скончались пациенты, находившиеся на ИВЛ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Меняйло.

«Имеющуюся систему подачи кислорода в больнице восстановили, она работает в штатном режиме, давление кислорода сейчас в норме, но в целом эксперты сделали вывод, что рассматривать эту систему как основной источник подачи кислорода нельзя, она неработоспособна», - приводят слова Меняйло в пресс-службе главы и правительства республики.

Начало проектирования и монтажа нового оборудования запланировано на 12 августа. Предполагается, что работы займут около двух недель.

Вечером 9 августа в больнице скорой помощи во Владикавказе произошла поломка на кислородной станции. В это момент на аппаратах искусственной вентиляции легких находились 13 пациентов. По последним данным, из-за аварии на кислородной станции погибли 11 пациентов.