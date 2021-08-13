Преодолевая препятствия: как российские военные готовятся к конкурсу «Мастера артиллерийского огня»

В Саратовской области на полигоне Широкий Карамыш российские артиллеристы готовятся к международному конкурсу «Мастера артиллерийского огня».

Так, в команду вошли военнослужащие 631 учебного центра боевого применения артиллерии и Михайловской военной артиллерийской академии.

В ходе тренировок расчеты на многоцелевом тягаче легком бронированном МТ-ЛБ преодолевают маршрут с препятствиями и выполняют огневые задачи по поражению целей из миномета 2Б11, пулемета ПКТ, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и автомата АК-74.

Кроме того, механик-водитель совершенствует навыки вождения МТ-ЛБ. На трассе он преодолевает различные препятствия: колейный мост, косогор, колейный проход в минно-взрывном заграждении и другие.

Напомним, международный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня» пройдет в августе на полигоне Гвардейский в Республике Казахстан. В нем примут участие военнослужащие 12 стран.

В конце июля лучшие минометчики сирийской армии сразились за путевку на Армейские игры. Под Дамаском прошел отборочный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня».