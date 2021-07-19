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«Мастера артиллерийского огня»: как минометчики сирийской армии сражаются за путевку на АрМИ

Андрей Аркадьев
Виталий Акиньшин
12:11 19.07.2021
Расчеты поочередно поражают мишени из башенной установки бронированного тягача, РПГ и минометного комплекса «Сани».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Лучшие минометчики сирийской армии сражаются за путевку на Армейские игры. Под Дамаском проходит отборочный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня».

Расчеты поочередно поражают мишени из башенной установки бронированного тягача, РПГ и минометного комплекса «Сани». Со всей техникой военнослужащие хорошо знакомы - она проверена в бесчисленных боях с террористами.

Участие в Международных армейских играх сирийские артиллеристы принимают не в первый раз и показывают достаточно хорошие результаты. Минометы и тягач МТЛБ уже давно стоят на вооружении в арабской республике, поэтому с подготовкой у них проблем нет.

Все упражнения взяты из реальной, боевой практики минометных расчетов. Нужно молниеносно оценивать обстановку и точно рассчитывать поправки - на ветер, влажность и другие факторы. В конце августа лучшие артиллеристы поедут на международный этап АрМИ в Россию.

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