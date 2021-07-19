«Мастера артиллерийского огня»: как минометчики сирийской армии сражаются за путевку на АрМИ

Лучшие минометчики сирийской армии сражаются за путевку на Армейские игры. Под Дамаском проходит отборочный этап конкурса «Мастера артиллерийского огня».

Расчеты поочередно поражают мишени из башенной установки бронированного тягача, РПГ и минометного комплекса «Сани». Со всей техникой военнослужащие хорошо знакомы - она проверена в бесчисленных боях с террористами.

Участие в Международных армейских играх сирийские артиллеристы принимают не в первый раз и показывают достаточно хорошие результаты. Минометы и тягач МТЛБ уже давно стоят на вооружении в арабской республике, поэтому с подготовкой у них проблем нет.

Все упражнения взяты из реальной, боевой практики минометных расчетов. Нужно молниеносно оценивать обстановку и точно рассчитывать поправки - на ветер, влажность и другие факторы. В конце августа лучшие артиллеристы поедут на международный этап АрМИ в Россию.