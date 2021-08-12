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Ученые раскрыли новые неожиданные последствия изменения климата

Олеся Степакова
16:34 12.08.2021
Охлаждающий эффект извержений вулканов малых и средних размеров может сократиться на 75%.
Ученые раскрыли новые неожиданные последствия изменения климата
© Фото: jmarti20, Pixabay
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Ученые Кембриджского университета совместно с Метеорологическим бюро Великобритании выяснили, что изменение климата, вызванное деятельностью человека, в значительной степени повлияет на последствия извержения вулканов. В частности, охлаждающий эффект извержений малых и средних размеров может сократиться на 75%. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

По данным исследователей, перенос вулканического материала - сульфатных аэрозолей - из тропиков в более высокие широты ускоряет процесс изменения климата. При крупных извержениях совокупный эффект подобных явлений приведет к тому, что дымка, создаваемая вулканическими аэрозолями, будет блокировать попадание большего количества солнечного света на поверхность Земли. Отмечается, что это в итоге усилит временное охлаждение, вызванное извержениями вулканов.

В ходе эксперимента использовались глобальные климатические модели в сочетании с макетами вулканического шлейфа, чтобы смоделировать, как изменение климата может повлиять на аэрозоли, выбрасываемые извержениями вулканов. Выяснилось, что в результате крупных извержений, которые обычно происходят один или два раза в 100 лет, изменение климата приведет к новым неожиданным последствиям, например, шлейфы поднимутся выше, а аэрозоли быстрее распространятся по земному шару, что, в свою очередь, повлечет усиление охлаждающего эффекта на 15%.

Ранее геолог Мэтью Блэкетт перечислил пять основных природных катаклизмов, которые «могут произойти уже завтра».

Так, первым в списке оказалось извержение озера Тоба. Супервулкан находится на индонезийском острове Суматра и является самым большим вулканическим озером в мире. Озеро Тоба образовалось около 74 000 лет назад - тогда оно в последний раз извергалось. Как считают в университете штата Орегон, это было самое крупное извержение вулкана на Земле за последние два миллиона лет. 

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