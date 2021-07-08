В Москве на Волгоградском проспекте полыхает административное здание

На Волгоградском проспекте в Москве загорелась крыша административного здания. По данным МЧС, площадь возгорание составляет 500 квадратных метров. Задымление с места пожара можно увидеть со всех концов столицы.

«По прибытии, по предварительной информации, по данному адресу происходит загорание на кровле административного двух-трехэтажного здания старой постройки на общей площади около 500 квадратных метров», - говорится в сообщении на сайте МЧС.

На место прибыли пожарные, они приступили к тушению. На данный момент о причинах возгорания и пострадавших не сообщается.

В ночь на 24 июня в южной части столицы на территории склада замечено возгорание. Инцидент произошел в трехэтажном здании по адресу улица Промышленная, 11а.