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В Госдуме предложили провести Олимпиаду-2036 в нескольких городах России

Олеся Степакова
22:15 13.08.2021
По мнению депутата Госдумы Дмитрия Свищева, любое крупное спортивное соревнование для страны-организатора – это колоссальный рывок вперед.
В Госдуме предложили провести Олимпиаду-2036 в нескольких городах России
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
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Член комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о подаче заявки на проведение в стране летних Олимпийских игр 2036 года.

«Любое крупное спортивное соревнование для страны-организатора – колоссальный рывок вперед. Вспомните, что представлял из себя Сочи до Олимпийских игр. В последний раз глобальную реконструкцию там проводили еще при СССР. Город потихонечку умирал. Сетей не было, канализации не было, как и дорог. Аэропорт старый. Сейчас Сочи — один из лучших горнолыжных курортов в мире с отличными развязками, новеньким аэропортом и вокзалом», – отметил Свищев в интервью «RT».

Как ранее сообщил Лавров, один из нескольких российских городов, который подал заявку на проведение летних Игр, это Санкт-Петербург. Так, по словам Свищева, за последнее время Петербург превратился в очень красивый город, так как государство вкладывает в Северную столицу немалые деньги.

«На мой взгляд, еще десять лет назад приезжать туда было страшно: серый невзрачный город с грустной погодой. А проведение Олимпийских игр сделает его еще краше», – добавил он.

Что касается Казани, как места проведения летней Олимпиады 2036, то, по мнению Свищева, столица Татарстана расцвела после Универсиады-2013.

«В Красноярске навели порядок к Универсиаде-2019. Провести в Питере Олимпиаду – классная идея. Город уже практически к ней готов. Но еще лучше было бы подать совместную заявку с несколькими городами», – резюмировал депутат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готовит заявку на проведение Олимпиады в 2036 году. Он отметил, что уже несколько российских городов уже подали соответствующие заявки.

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