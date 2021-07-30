В стране и мире Полет космического корабля Starliner отложен из-за инцидента с модулем «Наука» Анна Касаткина Второй испытательный полет корабля намечен на август. © Фото: NASA via Globallookpress.com Читайте нас на: NASA отложило второй испытательный полет космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС). Он состоится не ранее 3 августа, сообщил менеджер коммерческой программы полетов космического агентства Стив Стич. «Ближайшая возможность запуска появится во вторник, 3 августа», — сообщил он. Дополнительное окно запуска намечено на 4 августа, уточняет ТАСС. Запуск Starliner должен был состояться в пятницу, 30 июля. Он был отложен в связи с расследованием NASA инцидента с нештатным включением двигателей на российском модуле «Наука» после стыковки с МКС. Станция в результате развернулась на 45 градусов. Ситуацию удалось взять под контроль, экипаж и оборудование не пострадали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика