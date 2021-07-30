Полет космического корабля Starliner отложен из-за инцидента с модулем «Наука»
Второй испытательный полет корабля намечен на август.
© Фото: NASA via Globallookpress.com
NASA отложило второй испытательный полет космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС). Он состоится не ранее 3 августа, сообщил менеджер коммерческой программы полетов космического агентства Стив Стич.
«Ближайшая возможность запуска появится во вторник, 3 августа», — сообщил он.
Дополнительное окно запуска намечено на 4 августа, уточняет ТАСС.
Запуск Starliner должен был состояться в пятницу, 30 июля. Он был отложен в связи с расследованием NASA инцидента с нештатным включением двигателей на российском модуле «Наука» после стыковки с МКС. Станция в результате развернулась на 45 градусов. Ситуацию удалось взять под контроль, экипаж и оборудование не пострадали.