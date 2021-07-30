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Полет космического корабля Starliner отложен из-за инцидента с модулем «Наука»

Анна Касаткина
01:46 30.07.2021
Второй испытательный полет корабля намечен на август.
Полет космического корабля Starliner отложен из-за инцидента с модулем «Наука»
© Фото: NASA via Globallookpress.com
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NASA отложило второй испытательный полет космического корабля CST-100 Starliner компании Boeing к Международной космической станции (МКС). Он состоится не ранее 3 августа, сообщил менеджер коммерческой программы полетов космического агентства Стив Стич.

«Ближайшая возможность запуска появится во вторник, 3 августа», — сообщил он.

Дополнительное окно запуска намечено на 4 августа, уточняет ТАСС.

Запуск Starliner должен был состояться в пятницу, 30 июля. Он был отложен в связи с расследованием NASA инцидента с нештатным включением двигателей на российском модуле «Наука» после стыковки с МКС. Станция в результате развернулась на 45 градусов. Ситуацию удалось взять под контроль, экипаж и оборудование не пострадали.

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