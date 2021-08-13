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Экономика России во втором квартале выросла сильнее ВВП США

Иван Линдеманн
20:36 13.08.2021
Положительная динамика зафиксирована на обрабатывающих производствах, грузообороте и добыче полезных ископаемых.
Экономика России во втором квартале выросла сильнее ВВП США
© Фото: pixabay
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Валовой внутренний продукт России во втором квартале текущего года вырос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года. Такова предварительная оценка Росстата. Она основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Во втором квартале 2021 года на 250% вырос пассажирооборот. На 30,2% увеличился объем сферы водоснабжения, организации сбора и утилизации отходов. Отмечен рост розничного и оптового товарооборота. Положительная динамика зафиксирована на обрабатывающих производствах, грузообороте и добыче полезных ископаемых.

Таким образом, по темпам роста экономики Россия обогнала США, где во втором квартале ВВП увеличился на 6,5%.

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