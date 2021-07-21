СМИ: США и Германия объявят о сделке по «Северному потоку - 2»

Власти Соединенных Штатов и Германии достигли соглашения относительно вопроса завершения строительства российского газопровода «Северный поток - 2». Сделка позволит положить конец многолетним спорам и благополучно закончить проект.

По сведениям издания The Wall Street Journal, США изменят политику в данной области и перестанут препятствовать строительным работам, тогда как ФРГ обязуется помочь Украине в области энергетики и по ряду дипломатических моментов.

Согласно информации СМИ, американская сторона сохранит за собой право наложения санкций в будущем при появлении прецедентов, которые можно расценивать как принуждение к использованию российской энергетики. В Германии же сообщили, что отказались включать в соглашение пункт о наличии выключателя, который мог бы дать Берлину возможность остановить поставки газа.