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Стихи на русском и концерт в «Патриоте»: как сирийские школьники проводят время в Москве

Иван Линдеманн
Дария Сенникова
19:17 13.08.2021
Дать школьникам, наконец, почувствовать себя обычными детьми в полной безопасности - вот одна из целей этой поездки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Они еще дети, но их путь осилит не каждый взрослый. Сирийские школьники из разрушенных войной провинций - в самом центре российской столицы. Это их первые улыбки за долгое время и первая мечта, которая сбылась.

«Ура! Мы на Красной площади», - кричат дети.

Сестры Амэр учат русский давно. О России всегда с особым теплом им рассказывали родители, которые ездили сюда еще студентами. Теперь маршрут по московскому центру повторяется, но уже другим поколением.

«Я смотрел на You-Tube блогеров, как все красиво здесь, где работает президент Владимир Владимирович Путин», - поделился школьник из Сирии Даниил Майхуф.

Он вместе с мамой написал стих о Сирии на русском. Для него это второй родной язык.

«Солнце жгучее пустыни, кофе, сладости, еды - несомненно все полюбишь и вовеки не забудешь. Как прекрасна и мила эта Родина моя», - прочитал школьник на Соборной площади.

Дать школьникам, наконец, почувствовать себя обычными детьми в полной безопасности - вот одна из целей этой поездки. Каждый день сирийских школьников в Москве расписан буквально по часам. Уже в это воскресенье дети выступят с песнями на русском языке в парке «Патриот».

Ранее они уже устраивали праздничный концерт в честь Дня России в сирийском морском пункте базирования Тартус.

«Мы выступаем с концертами на военных авиабазах с российским оркестром, потому что они помогают сохранить мир», - подчеркнула школьница из Сирии Ная Даюб.

Еще российская армия регулярно доставляет гуманитарные грузы, помогает восстановить города. Сколько всего сделано в Сирии - сложно подсчитать. Вот и сейчас, если бы не приглашение министра обороны, мечты сирийских детей, возможно, так бы и остались несбывшимися.

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