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В Москву по приглашению Сергея Шойгу прибудет группа сирийских школьников

Виктория Ивашечкина
03:31 12.08.2021
Участниками поездки станут подростки из провинций Дамаск, Хомс, Хама, Деръа, Эс-Сувейда, Тартус и Латакия.
В Москву по приглашению Сергея Шойгу прибудет группа сирийских школьников
© Фото: pixabay
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В четверг, 12 августа, из Сирии в Москву самолетом ВКС России будет доставлена группа сирийских школьников.

Дети из Сирии посетят РФ по приглашению Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с целью ознакомления с историей, традициями, культурой страны и достопримечательностями российской столицы.

Участниками поездки станут 46 сирийских школьников в возрасте от 10 до 16 лет из провинций Дамаск, Хомс, Хама, Деръа, Эс-Сувейда, Тартус и Латакия, изучающих у себя на родине русский язык. Среди них есть дети погибших военнослужащих сирийской армии.

Программой пребывания для юных сирийских гостей в период с 12 по 17 августа будут предусмотрены обзорная экскурсия в Московский Кремль, посещение Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на Поклонной горе, Московского зоопарка и планетария.

Один из дней сирийские школьники проведут в подмосковной Кубинке на объектах Культурно-просветительского центра Вооруженных Сил Российской Федерации в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Также в рамках поездки пройдут встречи сирийских детей со своими сверстниками из российских молодежных организаций – Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» и волонтерской роты Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

Решение о приглашении группы сирийских детей в Россию было принято Сергеем Шойгу по итогам поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая состоялась в конце июля текущего года.

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