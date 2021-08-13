Диетолог рассказала о вреде соуса для лапши быстрого приготовления

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о том, лапша быстрого приготовления. Сама по себе не вредна, в то время, как соус, который к ней прилагается не очень полезный. Она уточнила, что в нем содержится и глутамат натрия, и пальмовое масло, и специи, и соевое масло.

«Единственное плохое в самой лапше — она обжарена в пальмовом масле. И то, что она содержит пустые калории. То есть это совершенно высокоэнергетический продукт, не несущий нашему организму, кроме пустой энергии ничего», – сказала диетолог в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Соломатина подчеркнула, что данное блюдо «сойдет как перекус», но его не стоить употреблять в пищу каждый день.

Ранее эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова в беседе со «Звездой» рассказала, что частое употребление в пищу лапши быстрого приготовления может вызвать дефицит белка в организме, что, в свою очередь, негативно скажется на весе и состоянии мышечной массы человека.