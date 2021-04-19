Врач объяснил опасность лапши быстрого приготовления

Частое употребление в пищу лапши быстрого приготовления может вызвать дефицит белка в организме, что, в свою очередь, негативно скажется на весе и состоянии мышечной массы человека. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова.

При этом специалист подчеркнула, что особый вред организму наносят усилители вкуса, присутствующие в составе добавок, почти всегда продающихся вместе с такой лапшой.

«Любая лапша быстрого приготовления изготовлена или из риса, или из бобовых, или из зерна. В саму лапшу, кроме яиц, воды и соли, как правило ничего не добавляют. Вопрос именно к усилителям вкуса, которые идут в дополнение к этим упаковкам. Именно в них больше всего негативных факторов. В плане употребления лапши должна быть умеренность. Ведь если питаться только одной лапшой, то человек попадает в группу риска из-за дефицита белка и это может отразиться на состоянии его здоровья, весе и качестве мышц. Любую лапшу быстрого приготовления нужно употреблять в небольшом количестве, но с максимальным отказом от усилителей вкуса», - объяснила медик.

Ранее сообщалось, что среди популярных торговых марок лапши быстрого приготовления сотрудники Роскачества при проверке выявили токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли. Для исследования эксперты отобрали 17 марок, из которых 14 были произведены в России, две - в Казахстане и одна - в Корее.