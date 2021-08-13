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Путин обсудил с Совбезом сотрудничество в сфере обороны

Олеся Степакова
17:49 13.08.2021
Российский лидер подчеркнул, что невозможно эффективно решать ряд вопросов в этой области в одиночку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент РФ Владимир Путин обсудил в ходе видеоконференции с постоянными членами Совбеза РФ вопросы международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Российский лидер подчеркнул, что необходимо объединять усилия с партнерами для решения ряда вопросов.

«У нас с вами сегодня по плану обсуждение вопросов международного сотрудничества в сфере обороны и безопасности. Мы много раз с вами говорили о том, что эффективно решать ряд вопросов в этой области невозможно в одиночку и нужно объединять усилия с нашими партнерами для того, чтобы обеспечить и нашу собственную безопасность», - отметил Путин в ходе совещания.

Ранее, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности, президент РФ заявил, что Россия развивает свой оборонный потенциал на основе принципа разумной достаточности и не стремится к одностороннему военному преимуществу. Президент обратил внимание на то, что усилия государства направлены на то, чтобы снизить риски, обеспечить предсказуемость, а также решить все разногласия через диалог и конкретные договоренности, в том числе и в области контроля над вооружениями.

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