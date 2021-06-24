Путин призвал укрепить механизмы, обеспечивающие запрет на разработку и распространение биологического оружия

Обеспечение биологической безопасности - актуальная задача. Ее решение невозможно без усилий всего мирового сообщества. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеграмме по случаю открытия III Международной научно-практической конференции «Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения».

«В современных условиях обеспечение биологической безопасности является весьма актуальной задачей, решение которой невозможно без объединения усилий всего международного сообщества», - отмечается в документе.

В полной мере, как заметил российский лидер, это подтвердила пандемия новой коронавирусной инфекции, не только унесшая уже порядка четырех миллионов человеческих жизней, но также и серьезно сказавшаяся на социально-экономической обстановке всех государств мира.

Текст телеграммы зачитала глава Роспотребнадзора Анна Попова.