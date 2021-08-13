Диетолог предупредил об опасности «арбузного переедания»

Полосатое сезонное лакомство, любимое многими россиянами, а именно арбузы, могут быть опасными для тех, кто страдает от ожирения или диабета. Об этом «Звезде» рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

Он отметил что общей нормы для употребления арбуза не существует, все зависит от индивидуальных особенностей организма человека.

«Людям с ожирением или диабетом не следует употреблять больше 200 грамм арбуза за один прием и более 400 грамм за день», - отметил Гинзбург.

Также, по словам диетолога, арбузом не стоит злоупотреблять аллергикам. Кроме того, он напомнил, что любое переедание вредит организму.