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В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Меркель

Олеся Степакова
15:15 13.08.2021
Встреча лидеров двух стран состоится 20 августа в Москве.
В Кремле раскрыли темы предстоящих переговоров Путина и Меркель
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель пройдут 20 августа в Москве. Соответствующая информация опубликована на сайте Кремля.

«Планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов», - говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт сообщил, что Меркель посетит Россию 20 августа. Кроме того, по его словам, канцлер ФРГ 22 августа прибудет в Киев.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров тоже высказался о предстоящем визите Меркель в Киев. Так, по его словам, канцлер встретится с Владимиром Зеленским. Политики, как ожидается, обсудят гарантии Германии в случае запуска «Северного потока - 2» и ситуацию в Донбассе.

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