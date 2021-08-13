В правительстве Германии анонсировали визит Меркель в Москву

Канцлер Германии Ангела Меркель 20 августа посетит Россию. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

«Детали программы будут сообщены на следующей неделе, но очевидно, что она встретится с президентом Путиным», - объяснил Зайберт в ходе брифинга.

Кроме того, по его словам, 22 августа Меркель прибудет в Киев.

Как сообщили в Кремле, российский лидер Владимир Путин планирует обсудить с канцлером Германии развитие двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров тоже высказался о предстоящем визите Меркель в Киев. Так, по его словам, канцлер встретится с Владимиром Зеленским. Политики, как ожидается, обсудят гарантии Германии в случае запуска «Северного потока - 2» и ситуацию в Донбассе.