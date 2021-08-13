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«Взяли и просверлили дырку»: космонавт заявил о бесполезности поисков виновного в ЧП на МКС

Ян Брацкий
13:32 13.08.2021
Летчик-космонавт Александр Лазуткин напомнил, что во время инцидента на борту МКС находилось шестеро членов экипажа, поэтому найти виновного сейчас почти невозможно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Roscosmos, Globallookpress
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Отверстие в обшивке корпуса Международной космической станции (МКС) было специально просверлено, но того, кто это сделал, найти почти невозможно. Таким мнением со «Звездой» поделился летчик-космонавт Герой России Александр Лазуткин.

«Как она могла появиться, весь мир знает. Взяли дрель и просверлили дырку. Ничего другого не придумать. Дырка была просверлена. Это уже детективный жанр. Нужно провести расследование, зачем просверлили дырку», - сказал Лазуткин.  

Между тем происшествие на станции могло иметь далекоидущие последствия, считает он.

«МКС - герметичный металлический шар. В нем воздух, а вокруг него его нет. Дырочку сделали, и из этого "шарика" начал уходить воздух. Если бы космонавты ничего не предприняли, то прожили бы на станции, как ранее писали, 18 дней», - уточнил летчик-космонавт.

Найти того, кто просверлил дыру в орбитальной станции, сейчас почти невозможно, уверен Герой России. В момент инцидента на борту находилось шесть человек. Загадочное отверстие было обнаружено в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09» в августе 2018 года.

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